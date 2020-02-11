Мощная атака гриппа на Россию: в 37 регионах превышен эпидемический порог

11.02.2020, 17:03, Новости дня

В целом в стране было привито более 73,95 миллионов человек, что составляет 50,5% от численности населения.

В России набирает оборот распространение гриппа, эпидпорог пройдет в 37 субъектах страны. Как сообщил Роспотребнадзор, эпидемия коснулась как взрослых, так и детей возрастной группы от 7 до 14 лет.

По информации ведомства, «доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В».

Роспотребнадзор уведомил о том, что недельные эпидемические пороги были превышены в 37 регионах, а также в 9 центральных городах (без превышения эпидемического порога по субъекту России).

Готовность россиян к гриппу оказалась на уровне 50%. Около половины населения страны были заранее привиты — это свыше 73,95 миллиона человек.

Тем временем, в Китае не сдается коронавирус. К 11 февраля заболели свыше 43 тысяч человек, из них умерли 1018. Пока о спаде заболеваемости говорить не приходится. В России пока известно о двоих заболевших, они идут на поправку.

Ранее «Блокнот» писал о том, что в Челябинске умерла школьница с симптомами гриппа.



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Мощная атака гриппа на Россию: в 37 регионах превышен эпидемический порог

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