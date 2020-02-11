В Астрахани учительницу заподозрили в сексуальной связи с учеником

11.02.2020, 17:02, Новости дня

Школьники сняли объятия любовников на видео.

В астраханской школе №34 разгорелся колоссальный скандал – учительницу биологии Екатерину Савинову заподозрили в интимной связи с учеником 9 класса. Следственный комитет уже начал проверку этой информации.

СМИ сообщают, что о мезальянсе между 34-летней преподавательницей и 15-летним подростком рассказала мать одного из учеников. Она также сообщила о доказывающем связь видео, которое уже несколько дней ходит по школе.

Видео объятий школьника и педагога сняли другие ученики, просунув телефон под дверь.

СМИ сообщают, что школьники шантажировали педагога, требуя отличных оценок по биологии. Но учительница не согласилась, и видео было слито в школьные чаты.

Героиня скандала в 2019 году стала учителем года в Астрахани. Одноклассники юного героя-любовника утверждают, что именно педагог стала инициатором их отношений.



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В Астрахани учительницу заподозрили в сексуальной связи с учеником

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