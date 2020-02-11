Греф забрал бывшего вице-премьера Ольгу Голодец к себе в Сбербанк

11.02.2020, 17:02, Новости дня

Курирующая при старом правительстве социальные вопросы чиновница будет отвечать за медицинское направление экосистемы банка.

Никто из министров из правительства Дмитрия Медведева не остался без работы. Вот и бывшего вице-премьера Ольгу Голодец «пристроили», можно сказать, «отдали в надежные руки». Курирующая социальные вопросы чиновница теперь будет работать в Сбербанке заместителем председателя Германа Грефа. Сегодня наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее назначение, сообщает РБК.

Поскольку Городец имела непосредственное отношение к здравоохранению, соответственно, ей будет поручено курировать социальные и медицинские проекты, включая экологические, этой кредитной организации. А у Сбербанка много таких проектов. В частности, есть маркетплейс медицинских продуктов. Также он обслуживает портал DocDoc.ru – сервис, который занимается поиском врачей, клиник, записями к специалисту, получением медицинских услуг дистанционно. У банка есть еще один медсервис SberHealth, который занимается телемедициной, тестами ДНК, развитием искусственного интеллекта, причем сотрудничает еще и с благотворительными организациями. Одним словом, у Голодец на новом месте работы и минутки свободной не будет. О том, какую зарплату будет получать в Сбербанке новый зампред не сообщается, однако ее бывшего непосредственного шефа Дмитрия Медведева не обидели, в зарплате он не потерял, значит и чиновники из его правительства тоже.