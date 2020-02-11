Греф забрал бывшего вице-премьера Ольгу Голодец к себе в Сбербанк

11.02.2020, 17:02, Новости дня

Курирующая при старом правительстве социальные вопросы чиновница будет отвечать за медицинское направление экосистемы банка.

Никто из министров из правительства Дмитрия Медведева не остался без работы. Вот и бывшего вице-премьера Ольгу Голодец «пристроили», можно сказать, «отдали в надежные руки». Курирующая социальные вопросы чиновница теперь будет работать в Сбербанке заместителем председателя Германа Грефа. Сегодня наблюдательный совет Сбербанка одобрил ее назначение, сообщает РБК.

Поскольку Городец имела непосредственное отношение к здравоохранению, соответственно, ей будет поручено курировать социальные и медицинские проекты, включая экологические, этой кредитной организации. А у Сбербанка много таких проектов. В частности, есть маркетплейс медицинских продуктов. Также он обслуживает портал DocDoc.ru – сервис, который занимается поиском врачей, клиник, записями к специалисту, получением медицинских услуг дистанционно. У банка есть еще один медсервис SberHealth, который занимается телемедициной, тестами ДНК, развитием искусственного интеллекта, причем сотрудничает еще и с благотворительными организациями. Одним словом, у Голодец на новом месте работы и минутки свободной не будет. О том, какую зарплату будет получать в Сбербанке новый зампред не сообщается, однако ее бывшего непосредственного шефа Дмитрия Медведева не обидели, в зарплате он не потерял, значит и чиновники из его правительства тоже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Греф забрал бывшего вице-премьера Ольгу Голодец к себе в Сбербанк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / СК прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

11.02 / Украинский вратарь Лунин признан лучшим игроком матча в Сегунде

17.01 / 52-летняя Памела Андерсон снялась голой для Vanity Fair

12.01 / Украинские военные вернули беспилотник ОБСЕ без данных на карте памяти

30.01 / Слёзы, овации и колкости — в Европарламенте простились с Великобританией

07.02 / Власти США покупают данные о перемещениях владельцев смартфонов

04.02 / Гравитационные волны помогут понять, как Вселенная избежала самоуничтожения

13.01 / Грузия Online — президент Абхазии ушёл в отставку

16.01 / Появились сведения о техническом состоянии севшего на недостроенную ВПП «Суперджета»

16.12 / Президент «Райо Вальекано» осудил оскорбления фанатов клуба в адрес Зозули

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика