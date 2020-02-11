Китайский «коронавирусный» кот стал героем фотожаб

11.02.2020, 17:02, Новости дня

В Китае хозяева решили защитить своего кота от коронавируса с помощью маски. Теперь пушистый – герой фотожаб.

В Китае сфотографировали кота, которого заботливые хозяева решили защитить от коронавируса с помощью самодельной маски — в ней даже вырезали дырочки для глаз! Аксессуар получился настолько шикарный, что кота тут же принялись обсуждать в сети, и он немедленно стал героем фотожаб.
Многих пользователей удивило, как смирно кот носит маску. Кое-кто даже предположил, что кот умный и понимает, что его могут уничтожить, как потенциального разносчика коронавируса.



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Китайский «коронавирусный» кот стал героем фотожаб

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