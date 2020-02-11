Газпром анонсировал старт «Северного потока – 2» в конце 2020 года

11.02.2020, 16:58, Новости дня

Газпром планирует запустить «Северный поток – 2» в конце текущего года.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на презентацию компании.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что намерение Вашингтона остановить «Северный поток – 2» экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке.



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Газпром анонсировал старт «Северного потока – 2» в конце 2020 года

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