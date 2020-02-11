ЦБ продает Сбербанк Минфину, сделка пройдет «по рыночной стоимости»

11.02.2020, 16:57, Новости дня

Минфин и ЦБ разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка в пользу Министерства финансов. Об этом говорится в совместных сообщениях ведомств.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — цитирует РБК пресс-релиз организаций.

Причиной продажи пакета акций называется желание государства урегулировать конфликт интересов со стороны ЦБ, который одновременно является и надзорным органом, и собственником банка. По мнению ведомств, такая инвестиция будет соответствовать и целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, поскольку ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

Сейчас законопроект о продаже принадлежащих Банку России акций Сбербанка направлен для рассмотрения в правительство. Документом предполагается, что обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе акций будет сделано при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи. ЦБ при этом не уточняет, как будет структурирована сделка.

Центробанку принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Исходя из стоимости бумаг на Московской бирже, стоимость всего пакета составляет около 2,8 трлн рублей. После объявления ЦБ и Минфина акции Сбербанка за несколько минут выросли в цене более чем на 2%.



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ЦБ продает Сбербанк Минфину, сделка пройдет «по рыночной стоимости»

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