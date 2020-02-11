У Dan Balan роман с 20-летней девушкой – СМИ

11.02.2020, 16:54, Новости дня

41-летний молдавский певец  Dan Balan встречается с 20-летней девушкой Анастасией. Об этом изданию Viva! рассказал инсайдер.

По информации приближенного к певцу лица, пассия исполнителя – студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Он рассказал, что девушка увлекается танцами и становилась королевой красоты своего вуза.

В ХНУ имени В.Н. Каразина в 2018 году второй вице-мисс становилась Анастасия Пасько. Об этом сообщается на сайте вуза. Вероятно, это ее страница в Instagram. Аккаунт закрыт.

Viva! не раскрывает адрес страницы якобы возлюбленной Dan Balan, но приводит снимки самого музыканта и его вероятной пассии в одинаковом интерьере.

Фото: viva.ua

Dan Balan приписывали роман с его коллегой по шоу «Голос країни». О их якобы связи, как утверждает Viva!, Анастасия сказала, что это роман, написанный рукою гения – то есть, пиар-ход.

На церемонии вручения премии YUNA Тина Кароль и Dan Balan пели в один микрофон.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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У Dan Balan роман с 20-летней девушкой – СМИ

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