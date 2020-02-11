«Интер» обыграл «Милан» в матче с шестью голами, «Ювентус» проиграл «Вероне». Результаты 23-го тура чемпионата Италии
11.02.2020, 16:54, Новости дня
С 7-го по 9 февраля прошло 10 поединков 23-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.
7 февраля
«Рома» – «Болонья» – 2:3
Голы: Денсвил, 22 (автогол), Мхитарян, 72 – Орсолини, 16, Барроу, 26, 51
Удаление: Кристанте, 80 («Рома»)
8 февраля
«Фиорентина» – «Аталанта» – 1:2
Голы: Кьеза, 32 – Сапата, 49, Малиновский, 72
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и отметился голом.
«Торино» – «Сампдория» – 1:3
Голы: Верди, 55 – Рамирес, 70, 75, Квальярелла, 79 (пенальти)
Удаление: Иццо, 78 («Торино»)
«Верона» – «Ювентус» – 2:1
Голы: Борини, 76, Паццини, 86 (пенальти) – Роналду, 65
9 февраля
СПАЛ – «Сассуоло» – 1:2
Голы: Бонифаци, 23 – Капуто, 65 (пенальти), Бога, 90
«Брешия» – «Удинезе» – 1:1
Голы: Бизоли, 81 – Де Пауль, 90+3
«Дженоа» – «Кальяри» – 1:0
Гол: Пандев, 43
«Наполи» – «Лечче» – 2:3
Голы: Милик, 48, Кальехон, 90 – Лападула, 29, 61, Манкосу, 82
Украинский полузащитник «Лечче» Евгений Шахов провел весь матч на скамье запасных.
«Парма» – «Лацио» – 0:1
Гол: Кайседо, 41
«Интер» – «Милан» – 4:2
Голы: Брозович, 51, Весино, 54, Де Врей, 70, Лукаку, 90+3 – Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1
Турнирная таблица чемпионата Италии:
Скриншот: legaseriea.it
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