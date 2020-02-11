Белоруссия решила создать собственный аналог Euronews

11.02.2020, 16:51, Новости дня

В Белоруссии намерены в конце 2020 года – начале 2021 года создать новый новостной телеканал по аналогии с Euronews, сообщил министр информации страны Александр Карлюкевич по итогам совещания главы государства Александра Лукашенко с руководителями ведущих государственных СМИ.

«Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего»,  – приводит слова Карлюкевича агентство БелТА.

В сообщении отмечается, что новый канал будет создан на базе Агентства телевизионных новостей, которое функционирует в структуре государственной Белтелерадиокомпании. Предполагается, что телеканал будет вещать с 7.00 мск до 24.00 мск.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт отметил, что «рассматривал бы этот проект как проект всех государственных СМИ». «Это будет, как мы пока видим, типичный новостной информационно-аналитический телевизионный канал. Можно сравнить, наверное, с Euronews, может быть, с Би-би-си, пусть это нескромно, пока мы еще не создали его. Это будет отдельная кнопка. И он будет работать в увязке с расширенной интернет-дирекцией Белтелерадиокомпании, которую тоже вот-вот ждут большие реформы», – отметил он.

Эйсмонт добавил, что вскоре в стране может появиться еще один информационный интернет-портал. «Это будет симбиоз телевидения и интернета».  В проекте могут участвовать все телеканалы и другие СМИ, включая печатные.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшем будущем белорусское медиаполе может столкнуться с нарастанием угроз.



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Белоруссия решила создать собственный аналог Euronews

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