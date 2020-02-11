11.02.2020, 16:50, Разное

Нас уверяют: то, что происходит в российских колониях, — перформанс.

Мы не только лед под ногами майора. Еще и ершики для чистки майором унитаза. Руководитель первого отдела контрольно-следственного управления ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Е. Марченко сказал «Новой», что по результату процессуальной проверки решено отказать в возбуждении уголовного дела против майора Слепцова «в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений».

Напомню: в ноябре прошлого года красноярский сайт NGS24.RU опубликовал видео, запечатлевшее лагерный быт. «Иди метлу бери, иди мети!.. Мести будешь? Хозработы делать будешь?»

Получив отказ, сотрудник ФСИН нагибает зэка и пытается макнуть головой в унитаз. «Залазь, чё ты? Тебе на башку нассать, ты, олень?»

Скриншот видео

Региональное ГУФСИН назначило служебную проверку, доследственную проверку начал и следком, установив место действия — ИК-17. Люди, представившие запись, заявили: на ней — Сергей Слепцов, прежде занимавший руководящий пост в ИК-17.

Еще тогда «Новая» писала, что давнишнее видео вдруг всплыло лишь потому, что кандидатура начальника оперативного управления регионального ГУФСИН Слепцова рассматривается на пост первого замначальника ГУФСИН, на тот момент майор уже был врио первого зама. Внутривидовая борьба, или, в терминах контингента, «интриги дубаков». Итог: первым замом стал другой, теперь майор Слепцов обозначен на сайте ГУФСИН лишь как начальник оперслужбы.

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И все, инцидент исчерпан? Видимо, да.

Подполковник Марченко из СК отказался представить «Новой» копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сославшись на УПК. Поэтому можем опираться только на неофициальные источники.

О временном отстранении от работы Слепцова сообщили спустя две недели (!) после начала проверки. Что за это время произошло? «Новая» выяснила, что второй человек на видео, жертва, похож на Артема Витальевича Чернова, 1987 года рождения, до зоны жил в Борзе Забайкальского края, работал вахтовиком-электриком — монтаж ЛЭП. Осужден в апреле 2013-го за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека (не умышленно — по неосторожности) на семь с половиной лет. В марте-апреле 2019-го его перевели из ИК-17 в колонию-поселение (КП-20 ГУФСИН по Иркутской области) в Усть-Куте.

Скриншот видео

Так вот, Чернов за то время, пока Слепцов продолжал выполнять должностные обязанности, дал показания проверяющим инцидент со Слепцовым: сцена с унитазом, оказывается, была «инсценировкой». Летом 2013-го, когда Чернов прибыл в карантин ИК-17, ему предложили записать постановочный видеоролик для психологического воздействия на осужденных: на него будут кричать, замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Слепцов будет его якобы головой макать в унитаз, но все это понарошку, и в унитаз его не макнули, и вообще — ни телесных повреждений, ни морального унижения. Никакого попрания своего человеческого достоинства Чернов не чувствовал, поскольку все было оговорено заранее.

Примечательно, что как только Чернову дали сказать эти слова, его спрятали и у него отняли телефон.

Как выяснила «Новая», его поместили в штрафной изолятор — якобы за отказ от работы. Теперь никаких надежд на УДО.

И уже не одна ФСИН предлагает поверить, что со стороны ее сотрудников и вверенного им контингента это был всего лишь акционизм, теперь и СК не стесняется числиться в зрителях этой высокохудожественной постановки. Наверное, аплодируют. А то и вызывают на бис.

Замечу, что в ноябре, когда этот скандал был в разгаре, замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил «Говорит Москва», что не будет больше комментировать новости, касающиеся его ведомства: «со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. […] Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать?»

И последнее. Несколько дней назад СК предъявил обвинения в превышении полномочий с применением насилия трем подчиненным Слепцова — начальнику отдела розыска оперативного управления подполковнику А. Гурину, а также сотрудникам этого управления Е. Кирееву и Д. Прикатову. Им вменяют избиение заключенного ИК-27 Михаила Голикова. Сам Слепцов проходит свидетелем: Голикова отделали после разговора с ним Слепцова. Тот считал, что з/к заплатил за УДО начальнику ИК-27 и требовал дать на него показания, Голиков отказался. В ГУФСИН утверждали, что он получил травмы, упав с носилок по дороге в больницу.

Алексей Тарасов

Обозреватель