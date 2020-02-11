Airbus показал модель пассажирского «смешанного крыла»

11.02.2020, 16:44, Новости дня

Концерн Airbus на авиасалоне в Сингапуре представил модель пассажирского самолета, который создан по схеме «смешанного крыла» с двигателями, установленными в хвостовой части, пишет Bloomberg, сравнивая проект лайнера с летающими аппаратами из фильмов «Звездные войны».

Двухметровая демонстрационная модель оснащена так называемым корпусом со смешанным крылом. Такое устройство самолета позволит снизить расход топлива, пишет Bloomberg.

Модель получила название Maveric. В ней крылья плавно переходят в фюзеляж, ярко выраженный в отличие от модели «летающее крыло». Смешение крыльев с фюзеляжем снизит сопротивление самолета, что позволит экономить топливо на 20% и снизить выбросы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Airbus показал модель пассажирского «смешанного крыла»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Директора авиазавода на Украине раскритиковали за фото в российской форме

03.02 / Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

13.12 / Гольдштейн назвал три первоочередные задачи на посту главы Еврейской области

05.02 / В Киеве около 3 тыс. работников «Укрлендфарминга» требовали уволить Сытника и прекратить давление на компанию

03.02 / Медики в Гонконге вышли на забастовку с требованием закрыть границу с Китаем

24.12 / В Кремле прокомментировали увольнение задавшей вопрос Путину журналистки

23.12 / В Австралии найден паук-рекордсмен

21.12 / Контракты на транзит российского газа через украинскую ГТС должны быть подписаны до 29 декабря – Витренко

09.02 / Белорусские власти научились «доить» Россию

02.02 / Головин не уберег «Монако» от поражения аутсайдеру Лиги 1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика