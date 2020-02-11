Airbus показал модель пассажирского «смешанного крыла»

11.02.2020, 16:44, Новости дня

Концерн Airbus на авиасалоне в Сингапуре представил модель пассажирского самолета, который создан по схеме «смешанного крыла» с двигателями, установленными в хвостовой части, пишет Bloomberg, сравнивая проект лайнера с летающими аппаратами из фильмов «Звездные войны».

Двухметровая демонстрационная модель оснащена так называемым корпусом со смешанным крылом. Такое устройство самолета позволит снизить расход топлива, пишет Bloomberg.

Модель получила название Maveric. В ней крылья плавно переходят в фюзеляж, ярко выраженный в отличие от модели «летающее крыло». Смешение крыльев с фюзеляжем снизит сопротивление самолета, что позволит экономить топливо на 20% и снизить выбросы.