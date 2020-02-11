Эксперты оценили способность РФ импортозаместить дефицитные китайские автокомпоненты

11.02.2020, 16:37, Новости дня

Российские автоконцерны в марте могут столкнуться с дефицитом комплектующих и запчастей, поставляемых из Китая, не исключают эксперты. Они оценили возможности российского автопрома выиграть от затягивания ситуациа с коронавирусом.

«Мы оптимистично смотрим на возвращение китайской автопромышленности к штатному режиму работы на фоне заявления ряда компаний о возобновлении производства автомобилей. Но не исключаем, что в марте некоторые автоконцерны могут столкнуться с дефицитом комплектующих и запчастей, поставляемых из Китая. И речь не только о автопроизводителях, ведущих бизнес на территории РФ», — сообщил газете ВЗГЛЯД начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

Так, поставщик автозапчастей Huida Manufacturing уже получил от Совета по содействию международной торговле КНР сертификат, который позволяет избежать штрафов за нарушение договоров поставок из-за вирусной инфекции, указывает он. Производство компании находится в восточном Китае. Она делает для Peugeot компоненты двигателей, систем трансмиссии и рулевого управления.

С другой стороны, Ford уже возобновил производство в Китае, тогда как некоторые поставщики этого автоконцерна находятся в провинции Хубэй, где находится злополучный город Ухань, откуда началось распространение коронавируса по всему миру, замечает Шульгин. Nissan и Honda заявили, что возобновляют работу на своих заводах в Поднебесной с 17 февраля. Опрос Китайской ассоциации автодилеров показал, что порядка 30% автодилеров возобновили свою работу с понедельника, 10 февраля.

«Сейчас нет причин говорить, что производство автокомпонентов в КНР пострадает от вируса на продолжительный срок, скажем, на полгода или год. Поэтому маловероятно, что российские автопроизводители и работающие на территории РФ будут искать альтернативных поставщиков. Потому что негативная ситуация из-за эпидемии должна разрешиться быстрее, чем время, потраченное на замену поставщика. К тому же многие запчасти, которые производятся не на территории Китая, все равно имеют в составе компоненты, сделанные в КНР», — заключает Михаил Шульгин.

Однако никто сейчас не может исключить до конца, что ситуация не будет развиваться по плохому сценарию. Смогут ли в этом случае отечественные автопроизводители импортозаместить китайские компоненты?

«Маловероятно, что ситуация с коронавирусом продлится долго. Но

если допустить, что ситуация затянется, то производители могут начать закупать компоненты у других поставщиков. А в долгосрочной перспективе речь может идти о переносе части производств из КНР в другие страны, создания более распределенной сети поставщиков запчастей.

Также одним из вариантов может стать унификация разных моделей автомобилей, когда на них будут ставить одни и те же компоненты», — не исключает аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакуленко.

В РФ уже проводится политика развития собственного производства автомобильных компонентов. «От автопроизводителей требуют постепенно повышать уровень локализации, выпускать машины с большим количеством деталей и узлов, которые изготовлены в России, и эта работа активно ведется. Однако этот процесс не быстрый. Чтобы наладить выпуск какой-то продукции или операций, требуется время и ресурсы. Поэтому оперативно стараться заменить запчасти из КНР, которые в стране не производятся, не имеет смысла. Более того, такие попытки могут отрицательно сказаться на процессе локализации, а результат такого переключения на выпуск других деталей и узлов может быть отрицательным», — считает Вакуленко.

По его словам, уже ведущаяся работа по локализация автозапчастей может быть остановлена. Автоконцеры могут вложить большие ресурсы, при этом результат будет под вопросом, так как качество компонентов, выпуск которых будет налажен в стране в спешке, может не устроить автопроизводителей. «Логичнее временно найти других поставщиков, и продолжить текущий процесс локализации, а те, запасные части, которые ввозятся из КНР, локализовать позднее, тщательно подготовившись, найдя все необходимое для этого», — заключает Вакуленко.

Ранее «АвтоВАЗ» и автокомпания «Соллерс» (УАЗ) оценили влияние коронавируса на производство машин в России.

Петербургский завод до этого Nissan заявил, что может на время остановить производство автомобилей из-за простоя на заводах в Китае. В январе сообщалось, что на «КамАЗе» собираются скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.

По состоянию на вторник число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек. Более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.