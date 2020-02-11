В США испугались видео с атакой дрона-камикадзе на бронированную машину

11.02.2020, 16:37, Новости дня

Американское издание The Drive обратило внимание на видеозапись, снятую камерой беспилотника-камикадзе, который врезается в бронированный автомобиль, предположительно, американских или саудовских войск.

Кадры опубликованы в Twitter Дениса Дионисова.

На видео беспилотник приближается к бронированному автомобилю, окруженному военными, и врезается в него. Люди успевают отбежать. Результат столкновения неизвестен.

Миллионы, говоришь, дрон стоит ? Щас мы это исправим… Парковщик 80 уровня pic.twitter.com/DYkMk09Lf5

— Денис Дионисов (@DenisDionisov) February 8, 2020

Издание The Drive, обратившее внимание на это видео, называет его «пугающим». Предполагается, что дрон – это элементарная дистанционно управляемая установка с фиксированной обращенной вперед видеокамерой и одним передним винтом.

Автор статьи допускает, что это мог быть дружественный беспилотный летательный аппарат, работавший со сбоями, но считает это маловероятным, так как дрон, по-видимому, летел прямо в бронированную машину.

В атакованных автомобилях обозреватель узнал бронированные машины Stryker и LAV III Kodiak, в связи с чем предполагает, что удару подвергся автомобиль США или Саудовской Аравии.

Такую атаку беспилотника-самоубийцы он называет подтверждением явного разрыва в противовоздушной обороне вооруженных сил США – таким дронам тяжело противостоять.

Между тем, РФ нашла способ противостоять самодельным беспилотникам террористов, которые регулярно пытаются совершить с помощью дронов атаки на базу Хмеймим в Сирии. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские военные отбивают атаки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В США испугались видео с атакой дрона-камикадзе на бронированную машину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / РУСАДА решило обратиться в спортивный арбитраж из-за санкций WADA

04.12 / Трамп ответил на насмешки со стороны Трюдо

23.01 / Путин не стал пожимать руку Пенсу

05.02 / Среди республиканцев в Сенате США нашелся сторонник импичмента Трампа

25.01 / Землетрясения в Турции. Число жертв увеличилось до 29

17.01 / Экс-глава СНБ Армении найден застреленным в Ереване

01.02 / В Приморье открылись пункты пропуска для возвращающихся из Китая туристов

06.12 / В Курганской области решили обучить безработных женщин с детьми новым специальностям

05.02 / Пять стран потребовали от Ирана отдать черные ящики сбитого украинского Boeing

11.02 / Ермак: Имя, популярность и слава Кличко в мире могут очень много принести Украине в целом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика