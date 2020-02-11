Половина россиян готова отказаться от личных автомобилей

11.02.2020, 16:32, Новости дня

Пока для среднестатистического российского водителя альтернативой личной машине могут служить в основном либо пешие прогулки, либо общественный транспорт, включая такси. И как раз на общественный транспорт половина россиян пересядет, если подорожает бензин.

Один из крупнейших российских маркетплейсов Avito Авто опубликовал результаты опроса, целью которого было в том числе выяснить условия, при которых россияне готовы отказаться от личных автомобилей. И на первое место 47% опрошенных поставили рост расходов на содержание машины — в том числе и увеличение цен на топливо. Второй и третьей по популярности причинами оказались пробки (44%) и налоги (29%).

При этом большинство опрошенных — 37% — тратят на топливо от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Еще 27% укладываются в бюджет от 1 до 3 тысяч, от 5 до 7 тысяч в месяц уходит у 18% опрошенных, а 4% и 3% тратят менее 1 тысячи и более 10 тысяч соответственно.

Самая распространенная цель использования личного автомобиля — поездки по городу: для этого транспорт задействуют 67% участников исследования. Далее располагаются дальние поездки, езда для удовольствия и для заработка: последнюю причину упомянули лишь 3% опрошенных.

Наконец, удалось еще раз подтвердить популярность (пусть и не всеобъемлющую) марки Lada: с результатом в 13% она заняла лидирующую позицию среди автомобилей, которыми владеют участники опроса. В Топ-5 самых популярных брендов вошли также Kia, Toyota, Nissan и Ford.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



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Половина россиян готова отказаться от личных автомобилей

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