Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

11.02.2020, 16:31, Новости дня

Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких. Его показания уже проверили с помощью детектора лжи, который подтвердил правоту слов 26-летнего жителя Перми.

Перед этим на полиграфе проверили Сергея Вольфа из кировского госпиталя, которого первоначально заподозрили в убийстве пожилых пациентов. Он отрицал все обвинения, и детектор лжи подтвердил. Что он не врет.

Несмотря на признания Калинина в том, что он никого не убивал, а сообщения на форуме "Двач" писал в состоянии сильного алкогольного опьянения, краевой Минздрав тут же начал проверку. Независимые эксперты и специалисты ведомства проверили истории болезней, графики дежурств, заключения патологоанатомов и записи врачей в отделении кардиологии за последние четыре года

"К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась", — заявил представитель Минздрава Оксана Мелехова.

 

Эту информацию РИА Новости подтвердила руководитель больницы Анастасия Крутень. "Сотрудник был, случаев (насильственной смерти) не было", — уточнила она.

В настоящее время Калинин находится в отпуске, ему грозит административное наказание за распространение фейковой информации.

Источник: Вести



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Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

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