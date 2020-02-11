Бывший полицейский проснулся в доме с мертвой проституткой

11.02.2020, 16:31, Новости дня

32-летний бывший сотрудник полиции проснулся в одном доме с проституткой. Накануне пара весело проводила время. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Экс-сотрудник правоохранительных органов 9 февраля познакомился с 30-летней женщиной, оказывающей интимные услуги. Они обговорили условия, закупились спиртными напитками и поехали к мужчине в загородный дом. Как сообщает "Фонтанка", около полуночи, после нескольких половых актов, пара поужинала. Женщина сильно налегала на алкоголь, смешивая виски с шампанским. По словам бывшего полицейского, на здоровье проститутка не жаловалась.

Спали мужчина с женщиной отдельно — он на втором этаже, она на первом. Кроме пары в доме никого не было. Около восьми утра любитель интимных услуг спустился проведать новую знакомую и обнаружил ее мертвой на диване.

Как сообщает "Комсомольская правда", тело женщины направили на судмедэкспертизу, чтобы установить обстоятельства смерти. О мужчине известно, что он бывший сотрудник ГИБДД, три года назад ему вручили погоны капитана.

Ранее сообщалось о 27-летней девушке, тело которой обнаружили в одной из квартир Москвы. Она умерла во время свидания с бизнесменом из Южной Кореи.

Источник: Вести



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Бывший полицейский проснулся в доме с мертвой проституткой

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