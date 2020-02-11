Пикап Sherp продемонстрировали на патентных изображениях

11.02.2020, 16:31, Разное

Пикап Sherp показали на патентных изображениях, хотя анонс похожего авто состоялся свыше года назад. Цена единицы на то время заявлялась на уровне 6,2 млн рублей, но спустя несколько месяцев модель исчезла с веб-сайта компании-производителя.

После этого никакой информации относительно пикапа не появлялось. Станет ли патент первым шагом на пути возрождения перспективного авто для бездорожья, остаётся неизвестным. Согласно имеющимся данным, вездеход комплектовался дизельным силовым агрегатом Kubota, мощностью 44,3 «лошадки». В паре с ним работала 5-диапазонная механическая трансмиссия.



Техническое оснащение позволяло авто набирать скорость в 60 км/ч на земле и 6 км/ч – на воде. Благодаря покрышкам сверхнизкого давления транспортное средство может преодолевать любые препятствия, у которых высота не превышает 0,7 м и двигаться по любой разновидности грунта.