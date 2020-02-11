В Росгидромете рассказали, когда в Россию придет весна

11.02.2020, 16:30, Разное

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, как скоро в Россию придет весна. Как отметил специалист, улучшения погодных условий стоит ожидать уже в ближайшие несколько недель.

Игорь Шумаков добавил, что на данный момент сделать прогнозы достаточно сложно. В последний год погода была настолько непредсказуемой, что говорить о том, какими будут условия в дальнейшем с точностью не получается.

Синоптик уточнил, прогноз погоды по поводу весны, возможно, не является верным на 100%, однако его можно назвать «шедевром», а если предсказанное еще и сбудется — «шедевром вдвойне».