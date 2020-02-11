Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

11.02.2020, 16:30, Новости дня

В Польше приезжих из Украины, РФ и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.

Об этом мировую общественность проинформировало польское ежедневное общественно-политическое издание Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что нападение произошло на севере страны в городе Торунь. Поздно ночью группа неизвестных с криками: "Польша для поляков" напала на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители.

По словам одного из пострадавших, агрессоров не остановило присутствие девушки, которую они ударили. Один человек, этнический поляк-репатриант получил перелом черепа. При этом прохожие даже не пытались заступиться за избиваемых.

Молодой человек констатировал, что бывал в разных странах, но везде, будь то Россия, Украина или Китай, к нему относились с уважением и он мог рассчитывать на помощь других людей. По его словам, в последнее время в Польше участились случаи нападения на иностранцев, и он опасается приглашать в страну друзей из других государств.

Отмечается, что полиция приступила к розыску преступников, чьи личности попадали на камеру видеонаблюдения во время инцидента.

Источник: Вести



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Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

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