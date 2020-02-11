Ученые нашли останки нового вида динозавра «жнеца смерти» — «родственника» тираннозавра

11.02.2020, 16:21, Разное

Палеонтологи обнаружили на территории канадской провинции Альберта останки ближайшего «родственника» тираннозавра, прозванного «жнецом смерти». По словам ученых, особь является первым представителем семейства Thanatotheristes degrootorum.
Фрагменты древнего ящера обнаружил местный фермер Джон Де Гроот. Он оповестил о находке специалистов, которые расчистили местность и извлекли кости Thanatotheristes degrootorum. По словам палеонтологов, результаты анализа окаменелого черепа указывают, что «жнец смерти» был не только старше тираннозавра на 2,5 млн лет, но и одним из древнейших динозавров в Северной Америке.

Строение черепа Thanatotheristes degrootorum имеет уникальные особенности. Так, по всей длине верхней челюсти проходят вертикальные гребни, отметил сотрудник Университета Калгари Джаред Уорис. Кроме того, хищник во времена своего существования возглавлял пищевую цепочку, поэтому его прозвали «жнецом смерти».



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Ученые нашли останки нового вида динозавра «жнеца смерти» — «родственника» тираннозавра

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