Производитель нашел объяснение взрыву колбасы у жительницы Тулы

11.02.2020, 16:19, Новости дня

Взрыв колбасы на столе у жительницы Тулы мог произойти из-за нарушений условий хранения, сообщил представитель производителя колбасного изделия «Группы Агроком», в состав которой входит колбасный завод «Тавр».

Представитель уточнил, что партия колбасы «Докторская» была выпущена 14 декабря 2019 года в объеме 11,34 тонны, передает РИА «Новости».

«Характер несоответствия проверяется по всем контрольным точкам – сырье, термические режимы, выходной контроль и лабораторные исследования», – заверил он.

По его словам, продукт был куплен 8 февраля 2020 года, срок годности у продукта заканчивался 12 февраля.

«Можно предположить, что имело место нарушение условий хранения. При температуре воздуха от 0 до +6 градусов и относительной влажности не выше 75% срок годности составляет 60 суток. При нарушении целостности упаковки при соблюдении тех же условий – 3 суток. В настоящее время мы уточняем все направления отгрузки произведенной партии для получения обратной связи», – сказал представитель «Группы Агроком».

Он добавил, что на предприятии внедрена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«Каждая партия сырья и материалов на предприятие поступает с необходимым пакетом документов, подтверждающих качество и безопасность, внедрена система прослеживаемости. Каждая партия готовой продукции подвергается контролю на показатели качества и безопасности в соответствии с программой производственного контроля и требованиями национального законодательства», – сообщил представитель компании.

Напомним, жительница Тулы рассказала в соцсетях, что у нее во время готовки взорвалась колбаса, купленная в одном из местных магазинов. Она также опубликовала снимки разорванной колбасы.



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Производитель нашел объяснение взрыву колбасы у жительницы Тулы

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