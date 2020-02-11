Российский журналист о портрете Путина в лифте московского дома: В основном все жители говорили матом. Это – реальная картина отношения

11.02.2020, 16:18, Новости дня

Ситуация с отношением жильцов московской многоэтажке к портрету президента РФ Владимира Путина показала, что его рейтинг держиться около нуля. Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко в своей колонке на сайте «Обозреватель», материал был опубликован 10 февраля.

«Я думаю, что глава государства напрячься по этому поводу не должен, потому что ему совершенно все равно, как относится к нему эта поднадзорная популяция. Все эти рейтинги Всероссийского центра изучения общественного мнения и все остальное нужно выкидывать на помойку. Конечно, никакого отношения к реальности они не имеют», – убежден журналист.

Он предположил, что можно вести «рейтинг лифта».

«Ни один из пассажиров лифта, увидевший Путина, не сказал доброго слова. В основном все говорили матом. И вот это – реальная картина отношения», – подчеркнул Яковенко.

Он напомнил, что даже в 2011 – 2012 году, когда рейтинг Путина был достаточно высоким, его встретили недовольством во время матча по смешанным единоборствам, когда он вышел на сцену поздравить победителя, российского бойца Федора Емельяненко.

«Рейтинг Путина колеблется вокруг нуля, никто его не поддерживает ни в одной социальной категории. Я думаю, если бы этот лифтовый эксперимент проходил не в московской многоэтажке, то там реакция была бы совершенно другая. Я думаю, что с портретом Путина сотворили бы что-то совершенно непотребное. Даже страшно подумать, что было бы, если бы там оказался сам Путин», – считает журналист.

Он высказал мнение, что российского президента такая ситуация не смущает.

«Ему не нужно никакого другого отношения. Потому что он держится совершенно на другом. Он держится на абсолютно зачищенной и уничтоженной оппозиции, которая специальными технологическими приемами помножена на ноль. Это тема отдельного разговора. Он держится на абсолютно коррумпированной верхушке, которая висит на чекистском крючке. Когда на каждого сотрудника администрации, губернатора, депутата имеется компромат. Это совершенно отдельная технология власти, которая никогда не встречалась в истории человечества. Никогда. Это абсолютно особый тип власти, который требует отдельного изучения», – добавил Яковенко.

Российский блогер Башир Дохов повесил в лифте московской многоэтажки портрет Путина и установил видеокамеру, чтобы записать реакцию жильцов. Последние, заходя в подъезд, ругались, возмущались, некоторые из них воспринимали ситуацию с юмором.