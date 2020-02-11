В РФ семейную пару судят за госизмену из-за публикаций свадебных фото – СМИ

11.02.2020, 16:18, Новости дня

Следственное управление ФСБ завершило расследование дела в отношении бывшего эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии Анастасии Зиминой и ее мужа, юриста Константина Антонца, обоим предъявлено обвинение в государственной измене. Как сообщила 11 февраля газета «Коммерсантъ», поводом к возбуждению уголовного дела стала публикация свадебных фото Зиминой и Антонца.

Как стало известно изданию, в деле фигурирует всего один эпизод – разглашение секретных сведений спецслужбам Латвии.

Речь идет о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим. Как рассказал Константин Зимин, отец Антонины, чекист является ее давним приятелем – они вместе учились в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. 

В апреле 2015 года Зимина пригласила Максима на свою свадьбу с Антонцом. Сотрудник ФСБ, по словам отца обвиняемой, выпив за праздничным столом, не только говорил всем, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался с гостями.

«Однако после того как фотографии и видеозаписи со свадьбы, на которых можно было видеть и чекиста, были выложены в соцсетях, а затем каким-то образом попали в сюжет одного из балтийских телеканалов, ФСБ возбудила уголовное дело», – пишет издание.

Супругов задержали в 2018 году. Они не признают своей вины, утверждая, что не имели доступа к гостайне.

Чекист Максим не проходит по делу даже как свидетель, пишет «Коммерсантъ».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В РФ семейную пару судят за госизмену из-за публикаций свадебных фото – СМИ

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