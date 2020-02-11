У госсекретаря Мининфраструктуры Галущака проходят обыски – Голобуцкий

11.02.2020, 16:18, Новости дня

Правоохранители проводят обыски в кабинете госсекретаря Министерства инфраструктуры Украины Андрея Галущака. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

«По информации моих источников из Министерства инфраструктуры, сейчас у госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски. Это тот самый Галущак, который работал у [экс-главы Госинвестпроекта Владислава] Каськива в «Укрзалізниці» и вместе с ним подозревался в огромных хищениях. А на должность в МИУ его, говорят, протянул [экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Игорь] Кононенко. И Галущак не подвел – сразу после назначения он в интересах Кононенко провел кадровую рокировку на Одесском припортовом заводе, назначая туда нужного Кононенко человека. За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей», – написал он.

По информации моих источников из Министерства инфраструктуры, сейчас у госсекретаря МИУ Галущака проходят обыски. Это… Posted by Alex Golobuckij on Teisipäev, 11. veebruar 2020

О победе начальника департамента инвестиционной политики «Укрзалізниці» Андрея Галущака в конкурсе на должность госсекретаря Мининфраструктуры стало известно 16 ноября 2016 года.

Аналитики мониторинговой миссии «ДоброЧесно» сообщали, что Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям. Возглавлял национальный проект «Воздушный экспресс» и был заместителем директора проекта «LNG-терминал», вокруг которых возникли громкие скандалы в связи с предполагаемым расхищением средств.

Тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отказался работать с госсекретарем и грозил уйти в отставку с должности.