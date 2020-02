Появились сведения об уничтожении сирийского вертолета истребителем F-16

11.02.2020, 16:12, Новости дня

Сирийский вертолет Ми-17 был сбит истребителем F-16C турецких ВВС, сообщил военный эксперт Бабак Тагвеи.

Он сообщил в своем Twitter, что F-16 вылетел с военной базы Инджирлик в Турции.

По словам Тагвеи, истребитель использовал ракету AIM-120 AMRAAM.

#BREAKING: According to a former #THK's F-16 pilot who spoke on condition of anonymity, the #Syria Arab Air Force's Mi-17 helicopter was shot-down by a F-16C of #Turkish Air Force which had been flown from #Incirlik! It was shot-down in retaliation of yesterday's attack of #SAA! pic.twitter.com/i7pUh2qISi

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) February 11, 2020

Ранее СМИ сообщили, что боевики поддерживаемой Турцией «сирийской вооруженной оппозиции» сбили в Идлибе вертолет Ми-8 армии Сирии. Было опубликовано видео уничтожения вертолета.

Сообщалось, что пилоты вертолета погибли.