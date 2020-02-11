Борис Джонсон хочет построить мост между Шотландией и Северной Ирландией за 20 миллиардов фунтов стерлингов

Борис Джонсон хочет построить мост между Шотландией и Северной Ирландией за 20 миллиардов фунтов стерлингов

11.02.2020, 16:06, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится дать зеленый свет проекту строительству моста, соединяющего Шотландию с Северной Ирландией, пишет Business Insider.

Ранее британский премьер называл возведение моста "очень хорошей" идеей, несмотря на предупреждения о его высокой стоимости и неразорвавшихся бомбах, оставшихся в море со времен Второй мировой войны.

Теперь Джонсон поручил чиновникам рассмотреть вопрос о том, как проект может быть реализован, и ожидает официальной оценки того, насколько он осуществим.

Стоимость проекта оценивается примерно в 20 миллиардов фунтов стерлингов (25,9 миллиарда долларов). Однако расходы могут увеличиться из-за необходимости подключения инфраструктуры по обе стороны моста.

Судоходная палата Великобритании заявила, что, хотя она приветствует "любую инициативу, направленную на улучшение торговых и туристических связей", в строительстве моста через Северное море нет необходимости.

"Уже существует ряд паромных операторов, которые обслуживают туристов и торговлю между Северной Ирландией и Шотландией", — пояснил пресс-секретарь палаты.

Источник: Вести



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