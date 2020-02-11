Голая Волочкова в бане села на шпагат

Голая Волочкова в бане села на шпагат

11.02.2020, 16:06, Новости дня

Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram снимки, для которых позировала в бане без одежды, прикрывшись вениками.

«Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе. А баня – просто шедевр! Я так люблю русскую баню!» – заявила она.

По словам балерины, хозяин комплекса, в котором она отдыхает, подарил ей авторскую баню в ее доме. Балерина отметила, что ее домашнюю баню украшают фигурки балерин из липы.

«Ну и, конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом и этой теплой атмосферы», – написала она.

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Просто прекрасно я отдохнула после спектакля (уже третьего за неделю) в Вороновское. В комплексе @parkotelyasenki я не впервые и очень люблю это место. Выспалась в уютном деревянном домике на свежем воздухе * А баня-просто шедевр! Я так люблю русскую баню! * Кстати, после моего первого посещения этой бани после ее открытия, хозяин комплекса Александр подарил мне авторскую баню в моем доме (полную отделку из липы с балетными фигурками и деталями). * Ну и конечно, мой фирменный шпагат стал грациозным и стройным мерилом и этой тёплой атмосферы * #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Фев 2020 в 12:45 PST

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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