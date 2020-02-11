ММА. Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов мира

Действующий чемпион лиги смешанных единоборств UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назван лучшим бойцом мира во внекатегорийном рейтинге популярного издания Sherdog. Его следующий соперник по чемпионскому бою Тони Фергюсон стоит на 9-й строке.
Sherdog по своему статусу в мире смешанных единоборств занимает примерно то же место, что журнал The Ring среди изданий, специализирующихся на освещении профессионального бокса. И вот портал опубликовал классификацию лучших бойцов мира, в которой у Нурмагомедова первое место.
Напомним, что россиянин ни разу в карьере не проиграл, а следующий поединок проведет под эгидой UFC против американца Фергюсона. Его прошлый соперник ирландец Конор Макгрегор, которого Хабиб досрочно победил осенью 2018 года, не попал даже в Топ-10 по версии Sherdog.
В десятке лучших кроме Нурмагомедова и Фергюсона еще шесть бойцов из США, а также Исраэль Адесанья из Новой Зеландии (6-е место) и австралиец Александр Волкановски (10-е). Второе место у Джона Джонса, третье – у Генри Сехудо. В Топ-5 также входят Стипе Миочич и Даниель Кормье.
Sherdog’s pound-for-pound Top 10 rankings: New No. 1 https://t.co/uU8Gd7xd8T pic.twitter.com/sNbfusoagi
— Sherdog by Mandatory (@sherdogdotcom) February 11, 2020
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