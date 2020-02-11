«Донбасс Арена» вошла в рейтинг лучших стадионов Лиги чемпионов по версии журнала FourFourTwo

Украинский стадион «Донбасс Арена» вошел в рейтинг лучших арен Лиги чемпионов по версии британского издания FourFourTwo.
Стадион донецкого «Шахтера» занял в рейтинге 23-е место.
Первую строчку занимает домашняя арена дортмундской «Боруссии» «Зигналь-Идуна-парк», второе место у стадиона «Ливерпуля» – «Энфилда». Третью позицию заняла арена «Барселоны» – «Камп Ноу».
Журнал пишет, что рейтинг был составлен на основе архитектуры, атмосферы и проходящих на арене матчей.
Последний поединок Лиги чемпионов на «Донбасс Арене» прошел 27 ноября 2013 года, тогда «Шахтер» победил «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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