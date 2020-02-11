Центробанк США примет меры в случае влияния коронавируса на экономику

Центробанк США примет меры в случае влияния коронавируса на экономику

11.02.2020, 16:06, Новости дня

Американский центральный банк (Федеральная резервная система, ФРС) внимательно наблюдает за влиянием коронавируса на экономику, однако чиновники не имеют достаточных рычагов влияния, сообщил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, передает Reuters.

По словам Харкера, основным инструментом Федрезерва является снижение процентных ставок на 0,25%, однако это не принесет облегчения для компаний, чьи цепочки поставок уже пострадали от вспышки китайского вируса и мер борьбы с ним.

Представитель центробанка США также отметил, что при ухудшении ситуации, если это существенно повлияет на экономику страны, то в ФРС "придется подумать об аккомодации".

"Но я не думаю, что в данный момент мы находимся на этом этапе", — отметил Харкер.

До этого председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что вероятное замедление роста экономики Китая из-за коронавируса слабо скажется на экономике США, однако она внимательно следит за сложившейся ситуацией.

Источник: Вести



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