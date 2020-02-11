Минфин раскрыл детали выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Минфин РФ сообщил детали выхода Банка РФ из капитала Сбербанка.
О выходе ЦБ из состава акционеров говорилось более 10 лет, но сейчас Минфин выступил с официальным заявлением.
Минфин вместе с ЦБ РФ разработали законопроект по условиям продажи акций. Документ направлен в правительство РФ.
"Предполагается, что пакет Банка РФ будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Банку РФ принадлежит владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций).
Как заявили в министерстве финансов, инвестиции ФНБ в акции крупнейший банк страны совпадают с целями управления ФНБ. Это оптимальное соотношение доходности и риска: вложения обеспечат сохранность национальных резервов и стабильный доход от их размещения с высокой доходностью.
Ранее не раз говорилось о конфликте интересов: ЦБ приходилось совмещать интересы крупнейшего акционера Сбербанка, регулятора и надзорного органа.
Например, ЦБ выступал против быстрого увеличения выплат по дивидендам Сбербанка.
Выход Банка РФ из состава акционеров Сбербанка устранит конфликт интересов.
Согласно законопроекту миноритарным акционерам от имени Банка РФ будет направлено обязательное предложение о выкупе акций по цене продажи госпакета в момент продажи первой части пакета акций.
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