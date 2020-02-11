Стокилограммовый омич пожаловался на фитнес-клуб, отказавший в скидке из-за веса

Стокилограммовый омич пожаловался на фитнес-клуб, отказавший в скидке из-за веса

11.02.2020, 16:06, Новости дня

УФАС по Омской области возбудил дело в отношении фитнес-клуба, заподозрив его в нарушении закона "О рекламе" после жалобы местного жителя "весомых достоинств".

Мужчина сообщил, что в спортклубе ему отказались продать годовой безлимитный абонемент со скидкой по объявленной акции, сославшись на то, что она действует только для посетителей с весом меньше ста килограммов.

Мужчина, который весит больше, в своей жалобе отметил, что в рекламе фитнес-клуба никакой информации о дополнительных условиях в рекламе акции не было.

Он считает, что, отказав ему в абонементе со скидкой, клуб продемонстрировал "дискриминацию по индивидуальным особенностям человека", сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Источник: Вести



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