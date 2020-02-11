Колбаса взорвалась в квартире в Туле

Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что у нее во время готовки взорвалась колбаса, купленная в одном из местных магазинов.
Женщина сообщила в соцсетях, что во время приготовления завтрака у нее взорвалась колбаса.
Она добавила фотографию продукта и призвала пользователей не приобретать его. На фото видна марка докторской колбасы.
Пользователи Сети оставили под публикацией множество комментариев, в которых поделились своими версиями случившегося, передает «Ридус».
«Просто мясо еще растет», – пошутил Сергей Ветров.
«Такое возможно, если при производстве всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата, (…) он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы», – считает Лариса Воронежская.
Некоторые комментаторы предположили, что продукт «взорвался», так как у него уже закончился срок годности. Другие же поинтересовались, не подвергался ли продукт термической обработке.
Свидетельница инцидента рассказала в комментариях, что колбаса была изготовлена 14 декабря 2019 года. Она добавила, что в микроволновой печи продукт не разогревали.
Ранее «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке в Стамбуле / 2 декабря
- WP — всё больше американцев бросают курить — даже без советов врачей / 28 января
- Хоккеисты юниорской сборной России обыграли шведских сверстников / 5 февраля
- Лукашенко захотел обсудить с Россией транзит газа через Белоруссию / 25 января
- Теннисистка Александрова номинирована на титул WTA «Прорыв месяца» / 6 февраля
- В Грузии заявили о связи Саакашвили с «Исламским государством» / 29 января
- «Голос країни». Даниэль Салем стал подопечным Тины Кароль / 20 января
- Лавров шуткой ответил на вопрос об импичменте Трампу / 17 января