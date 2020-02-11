Россиян попросили рассказать о реальных условиях ипотеки

Россиян попросили рассказать о реальных условиях ипотеки

11.02.2020, 16:05, Новости дня

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин попросил россиян рассказать ему о реальных параметрах ипотечных кредитов, которые были ими оформлены.

«Друзья, начал разбираться с ипотекой. Нужна ваша помощь. Напишете здесь или в личном сообщении, какой реально у вас процент по ипотеке, какой был процент первоначального взноса от общей суммы, в каком банке платите и из какого вы региона», – написал Хуснуллин в Twitter.

Он добавил, что хочет получить реальную ситуацию по рынку, «а не отчетные цифры».

«Всем, конечно, не отвечу, но все зафиксирую. Соберу объем информации и буду работать по этому вопросу. Уверен, что ипотека должна быть доступнее!» – сообщил он.

Отдельно он попросил написать дольщиков.

Между тем, в декабре 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в РФ достигла минимального за всю историю значения – 9%.

Президент Владимир Путин заявлял, что необходимо дальше работать над снижением ставки по ипотеке.



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