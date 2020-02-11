На безымянном пальце возлюбленной Максима Виторгана заметили кольцо

За разводом Максима Виторгана и Ксении Собчак наблюдал весь российский шоу-бизнес. Никто и предположить не мог, что пара расстанется после шести лет совместной жизни и рождения сына Платона. 13 сентября 2019 года Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Виторган вступил в отношения с актрисой Нино Нинидзе. На безымянном пальце новой избранницы актера заметили кольцо.

Нино Нинидзе выложила в Instagram фотографию, на которой видно на пальце кольцо. Многие подписчики поспешили поздравить актрису с помолвкой, считая, что их отношения с Максимом Виторганом обязательно должны закончится свадьбой. Пара часто отдыхает вместе, появляется на светских мероприятиях. Одни считают, что Виторган серьезно настроен на создание семьи с Нинидзе, другие же, что он просто таким образом пытается забыть бывшую супругу, поскольку 21 января прошлого года между ним и Богомоловым произошла драка.

Фолловеры верят, что у актера еще остались чувства к Собчак. Новая возлюбленная Виторгана никак не комментирует появление кольца на пальце.

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