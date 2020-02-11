Зюганов: КПРФ поддерживает упоминание бога в Конституции

Зюганов: КПРФ поддерживает упоминание бога в Конституции

11.02.2020, 15:57, Новости дня

КПРФ не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции. Как передает «Интерфакс», об этом сказал лидер партии Геннадий Зюганов.

По его словам, «это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы».

Зюганов сказал также, что библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. «Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла главный лозунг коммунизма: «Кто не работает, тот и не ест», — сказал Зюганов.

«Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите около эти документы», — заключил лидер КПРФ.

С инициативой включить упоминание о боге в Конституцию выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Читайте также: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика