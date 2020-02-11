Зюганов: КПРФ поддерживает упоминание бога в Конституции

КПРФ не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции. Как передает «Интерфакс», об этом сказал лидер партии Геннадий Зюганов.

По его словам, «это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы».

Зюганов сказал также, что библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии. «Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла главный лозунг коммунизма: «Кто не работает, тот и не ест», — сказал Зюганов.

«Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите около эти документы», — заключил лидер КПРФ.

С инициативой включить упоминание о боге в Конституцию выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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