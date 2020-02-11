Луценко: Шокин под присягой заявил, что он – жертва политической расправы.Это бомба! Надо допросить Шокина и Порошенко

Обвинения бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина в адрес экс-вице-президента США Джо Байдена создали новую политико-правовую реальность, Госбюро расследований обязано заняться этим делом. Такое мнение в интервью «Цензор.НЕТ», опубликованном 11 февраля высказал другой украинский экс-генпрокурор Юрий Луценко.

«Шокин после четырехлетнего раздумья сделал заявление о том, что он как работник правоохранительного органа был жертвой давления лично Байдена. Это статья 343 Уголовного кодекса. С достаточно серьезными санкциями. Ее особенность в том, что ее нельзя возбуждать, пока нет заявления жертвы, потерпевшего», – пояснил Луценко.

Он напомнил, что официальные показания против Байдена Шокин давал и раньше.

«В октябре 2019 года в СМИ появились показания господина Шокина под присягой в австрийском суде по делу [бизнесмена Дмитрия] Фирташа. Я их читал, пребывая на учебе в Англии. Честно говоря, для меня это тогда было огромной бомбой. Советую вам, почитайте. И увидите заявление господина Шокина под присягой о том, что он – жертва политической расправы высшего руководства США», – сказал бывший глава ГПУ.

В частности, Шокин утверждал, что в 2016 году подал заявление об отставке «из патриотических побуждений», по просьбе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. А на Порошенко давил Байден, угрожавший лишить Украину кредитных гарантий США, пересказал Луценко суть обвинений своего предшественника.

«В первую очередь, должен быть допрошен лично Шокин. Причем он должен дать показания не в австрийском суде, а украинским следователям, сознавая предусмотренную законом ответственность за заведомо неправдивые показания. Теоретически должен быть допрошен и пятый президент Порошенко. И так же теоретически должен быть направлен запрос в Соединенные Штаты Америки (согласно международным правилам о правовой помощи) о допросе господина Байдена. В том числе и о приобщении к материалам его хвастливого выступления… С моей точки зрения, уже перечисление подлежащих допросу лиц объясняет, почему я считаю это бомбой. А если говорить не юридическим, а человеческим языком, наблюдая за всем этим, мы должны просто уяснить, что с президентом Порошенко высокопоставленные руководители США говорили недопустимым тоном, решая свои вопросы – и похоже, что личные», – отметил украинский экс-генпрокурор.

15 октября 2019 года американское издание Time сообщило, что адвокаты Фирташа передали адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани «неоднозначный» пакет документов, в которых содержалась дискредитирующая Джо Байдена информация. Джулиани демонстрировал эти документы Конгрессу, и ключевым из них было заявление бывшего украинского генпрокурора Шокина, который утверждал, что Байден добился его увольнения с целью прекратить расследование коррупции в украинской газовой компании Burisma, в которой сын Байдена Хантер был членом совета директоров.

Фирташ сказал, что его «против воли втянули во внутриамериканскую борьбу» и что он не помогал собирать компромат на Байденов.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – отравление ртутью, говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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