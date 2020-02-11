Глава ВС описал портрет типичного преступника

Глава ВС описал портрет типичного преступника

11.02.2020, 15:51, Новости дня

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что в РФ множество преступлений совершаются из-за отсутствия работы, судимостей и пристрастия к спиртному.

«60%, осужденных за преступления против личности и собственности – трудоспособные без постоянного источника дохода, половина – ранее судимые», – сказал Лебедев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в состоянии опьянения.

Лебедев призвал обратить внимание на «повышение социализации» граждан страны, в том числе и людей с судимостями.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что бокал вина за ужином может стать для россиян путем к алкоголизму.



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