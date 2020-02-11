Фитнес-клуб отказал в скидке омичу из-за большого веса

Фитнес-клуб отказал в скидке омичу из-за большого веса

11.02.2020, 15:51, Новости дня

В Омске мужчина пожаловался в региональное УФАС на рекламу фитнес-клуба, в котором ему не предоставили скидку на годовой абонемент, сославшись на то, что он весит больше 100 килограммов, сообщили в управлении.

По данным ведомства, мужчина обратился с жалобой на рекламу фитнес-клуба Super Club, в которой клиентам предлагалось купить абонемент на год за 6 тс. 999 рублей. Однако по этой цене абонемент ему не продали, в итоге пришлось купить его за 11 тыс. 900 рублей, информирует РИА «Новости»  со ссылкой на ведомство.

«Никакой другой информации о дополнительных условиях в рекламе не указано… Более того, менеджер, продавшая мне абонемент, сказала, что данная цена в 6 тыс. 999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее 100 кг, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека», – указал мужчина.

В УФАС по региону возбудили дело против фитнес-клуба по подозрению  в нарушении Федерального закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 3 марта.

Ранее в Госдуме заявили, что налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года.



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