Derby Telegraph — в Сибири лучше — россиянка объявила войну плохим британским дорогам

Переехав в небольшой британский город Бёртон-апон-Трент, уроженка Кузбасса Ольга восхитилась достопримечательностями, но пришла в шок от состояния дорог. Как пишет Derby Telegraph, россиянка уже несколько лет ведёт упорную борьбу с местными властями, пытаясь заставить их залатать дыры на дорогах, и подчёркивает, что в Сибири с её жёсткими погодными условиями ситуация обстоит куда лучше.



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Россиянка Ольга Гласс, проживающая в британском городке Бёртон-апон-Трент, объявила войну местным ухабистым дорогам и утверждает, что у неё на родине, в Сибири, дела в этой сфере обстоят куда лучше, пишет Derby Telegraph.

По данным газеты, Ольга переехала в Англию в 1998 году, а в 2001 поселилась с мужем Майклом в Бёртоне. Город россиянке, которой доводилось жить в различных местах в Европе, очень понравился, а вот дороги оставляли желать лучшего.

Как рассказывает 47-летняя Ольга, в 2015 году она начала единоличную кампанию за ремонт дорог. Местные власти даже отказались выплатить ей компенсацию, когда из-за ям россиянка повредила свой автомобиль.

Показывая журналистам «худшие дороги в Бёртоне», миссис Гласс, уроженка сибирского Кузбасса, утверждает: «Я из России, где снежный покров измеряется в метрах, а не в сантиметрах, и где очень жёсткие погодные условиях — зимой температура может опускаться до -45 °C, а летом подниматься до 35°C. Не хочу сказать, что в РФ лучшие в мире дороги, но им уделяют много внимания и они находятся в лучшем состоянии, даже после таяния снега».

Ольга признала, что в отдалённых российских деревнях, конечно, могут быть проблемы с дорогами, но в городах ситуация куда лучше, чем в Бёртоне. Чтобы решить надоевшую проблему, сегодня россиянка связывается с местными властями 3-4 раза в месяц. Нередко ей приходится снова и снова сообщать об одних и тех же ямах через специальное интернет-приложение, но результата приходится ждать долго. Миссис Гласс настроена решительно: «Если вы не просите, вы ничего не получаете. Так что если бы не будем просить отремонтированные дороги, мы так никогда их не получим».

Хелен Фишер, занимающаяся вопросами транспорта в совете графства Стаффордшир, к которому принадлежит город Бёртон-апон-Трент, уверяет, что инспекторы регулярно проверяют состояние дорог. «За последние три года мы инвестировали дополнительные £15 миллионов в ремонт дорог. Только за прошлый год было заделано более 30 тысяч ям. Приоритет отдаётся дорогам, состояние которых может представлять риск для населения», — объяснила Фишер. Остальные отрезки ремонтируются по мере возможности — когда есть свободные ресурсы.

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