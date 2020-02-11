Минфин подготовил проект закона по выходу ЦБ из капитала Сбербанка

Минфин и Центробанк разработали проект закона, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка.
«Минфин РФ и Банк РФ разработали законопроект, который предусматривает выход Банка РФ из капитала ПАО «Сбербанк России». Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство», – сообщил Минфин, передает РИА «Новости».
Ведомство отметило, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует «определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде»
«Продажа Банком РФ акций ПАО «Сбербанк России» позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка», – пояснили в Минфине.
Ведомство сообщило, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.
Инвестиции ФНБ в акции Сбербанка «соответствуют целям управления средствами фонда», заверили в министерстве.
«Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», – заключили в Минфине.
Напомним, в декабре 2019 года СМИ со ссылкой на несколько источников сообщали, что российские власти обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Под Белгородом водитель автобуса заставил школьницу просить деньги у пассажиров / 14 декабря
- Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений / 3 февраля
- На месте крушения украинского самолета нашли записку с просьбой к Аллаху / 8 января
- Трамп намерен выступить перед участниками «Марша в защиту жизни» / 23 января
- Родители имеют право назвать ребенка Z148, это нормально – Малюська / 5 февраля
- Палестина запланировала внести в СБ ООН резолюцию по «сделке века» / 30 января
- Конфликт вокруг филиала онкобольницы: о чем удалось договориться / 20 декабря
- Бывшие кандидаты от БПП стали спонсорами партии Медведчука – СМИ / 9 декабря