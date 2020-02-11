Минфин подготовил проект закона по выходу ЦБ из капитала Сбербанка

Минфин и Центробанк разработали проект закона, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка.

«Минфин РФ и Банк РФ разработали законопроект, который предусматривает выход Банка РФ из капитала ПАО «Сбербанк России». Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство», – сообщил Минфин, передает РИА «Новости».

Ведомство отметило, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует «определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде»

«Продажа Банком РФ акций ПАО «Сбербанк России» позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка», – пояснили в Минфине.

Ведомство сообщило, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

Инвестиции ФНБ в акции Сбербанка «соответствуют целям управления средствами фонда», заверили в министерстве.

«Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа», – заключили в Минфине.

Напомним, в декабре 2019 года СМИ со ссылкой на несколько источников сообщали, что российские власти обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре.

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