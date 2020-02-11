Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения и продление санкций ЕС в отношении бывших украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в нормандской формате 9 декабря 2019 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе.
«Федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня», – отметили в пресс-службе.
Собеседники обсудили вопрос определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе. Они выразили надежду, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске в этом вопросе будет достигнут прогресс.
Зеленский напомнил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемыми боевиками «ЛДНР» украинцам. В том числе, о доступе Международного комитета Красного Креста.
Собеседники также говорили о необходимости продления персональных санкций Европейского союза против бывших украинских чиновников, которые подозреваются в злоупотреблениях и совершении преступлений в ходе событий Революции достоинства.
Сегодня брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что на следующей неделе Евросоюз намерен отменить санкции, введенные в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
Санкции в виде замораживания активов беглого президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.
Сначала в списке было 22 человека. В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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