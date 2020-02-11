Кардиолог рассказал о плюсах коронавируса для россиян

Знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем полезен смертоносный китайский коронавирус 2019-nCoV для россиян. По словам кардиолога, в настоящее время подхватить инфекцию на территории России невозможно, сообщает ToDay News Ufa.
Мясников обратил внимание, что благодаря активному обсуждению угрозы коронавируса в СМИ жители страны стали уделять больше внимания своему здоровью. В результате в России начало снижаться количество заражений гриппом, ОРВИ и другими вирусами.
Напомним, что согласно последним данным, 2019-nCoV поразил свыше 40 тысяч человек. Более тысячи людей скончались.
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