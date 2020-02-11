Геофизик оценил угрозу гибели человечества из-за скорого наступления ледникового периода

Смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ, рассказал газете ВЗГЛЯД геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко.

Специалисты НАСА предсказали скорое наступление малого ледникового периода. Они изучили морские течения в Арктике и выяснили, что из-за быстрого таяния льда они увеличивают скорость и становятся более беспорядочными, и если ветры изменят их направление, то в Атлантику вольется огромное количество талой воды, что станет причиной охлаждения климата Западной Европы.

«Климатическая система непредсказуема. Нас может ожидать и глобальное похолодание, и глобальное потепление. Действительно есть такая гипотеза, что если большое количество пресной воды из Северного Ледовитого океана попадет в северную Атлантику, то климат станет холоднее, по крайней мере в Европе. Но что случится на самом деле – мы не знаем», – говорит Демежко.

Геофизик отмечает, что специалисты НАСА сделали достаточно осторожные выводы, где ничего не обещали. Они лишь высказали вероятность наступления малого ледникового периода, но не отрицают, что данный процесс может пойти и в обратную сторону.

«Климатическая система Земли в этом удобном для жизни качестве существует уже не менее миллиарда лет. Ни разу никакие климатические события, катастрофы не вывели ее из равновесия. Да, климат меняется и довольно стремительно, но комфортные для жизни людей и различных биологических сообществ условия на Земле сохраняются и будут сохраняться еще много лет, в это я верю», – рассказывает Демежко.

Ученые обнаружили явление, которое раньше никто не замечал, но все-таки неизвестно, каковы его последствия и является ли оно результатом жизнедеятельности человека, считает геофизик.

Ранее российские ученые нашли в Сибири климатическую угрозу для Европы, которая может сделать ее климат необитаемым.

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