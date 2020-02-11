Автозаводы оценили влияние коронавируса на производство машин в России

Представители российских автопроизводителей рассказали газете ВЗГЛЯД, насколько повлияет на отрасль возможные проблемы с поставками комплектующих из Китая из-за коронавируса.
По словам директора по связям с общественностью АО «АвтоВАЗ» Сергея Ильинского, предприятия компании пока располагают необходимым запасом деталей, но руководство автопроизводителя уже думает о возможных перебоях с поставками из Китая.
«АвтоВАЗ» совместно со всеми поставщиками, включая локальных, некоторые из которых также получают детали из Китая, внимательно оценивает потенциальные риски и ведет подготовку к различным сценариям развития ситуации с вирусом на ближайшие недели», – отметил Ильинский.
В свою очередь в компании Sollers заявили, что существуют определенные риски, связанные с распространением коронавируса и дальнейшим графиком работы китайских поставщиков.
В Sollers отметили, что УАЗ продолжает прорабатывать варианты перехода на альтернативных поставщиков внутри России.
«Что касается СП Mazda Sollers и Ford Sollers, рисков не имеется, так как китайских поставщиков у данных автопроизводителей нет», – уточнили в компании.
Представители дилерского холдинга «АвтоСпецЦентр» заявили, что на текущий момент нехватки запчастей на складах нет.
«Товарные запасы пополняются, но не с такой скоростью как прежде. У разных производителей степень использования комплектующих, произведенных в Китае, отличается в разы. Поэтому степень влияния короновируса на бренды может значительно отличаться», – добавили в «АвтоСпецЦентре».
В компании отмечают, что дальнейшем возможны два варианта развития ситуации. Либо вспышка коронавируса краткосрочная и российский авторынок не почувствует на себе влияния эпидемии, так как поставки быстро возобновятся, либо при затяжной борьбе с вирусом возможна более глубокая перенастройка производств.
Ранее петербургский завод Nissan заявил, что может на время остановить производство автомобилей из-за простоя на заводах в Китае.
В январе сообщалось, что на «КамАЗе» собираются скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.
Напомним, по состоянию на вторник число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, составило в общей сложности 1017 человек. Более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.
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