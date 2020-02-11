Жанна Эппле рассказала о страшных диагнозах, вопреки которым родила сыновей

Жанна Эппле рассказала о страшных диагнозах, вопреки которым родила сыновей

11.02.2020, 15:31, Новости дня

В "Судьбе человека" – Жанна Эппле. Ее героиню из мелодрамы "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" многие ассоциируют с самой актрисой, и они недалеки от истины.

Как-то актриса призналась, что и ее бабушка с дедушкой, и мама с папой не смогли жить по-человечески, и у нее в жизни было столько трагедий и разочарований, что, казалось, она "проклята".

В ее судьбе было много трудных ситуаций с самого детства: мама родила ее в 18-летнем возрасте, но сама дочь растить не могла и отправила из Москвы на Сахалин – к бабушке и дедушке.

У тех в силу занятости тоже не было времени заниматься внучкой, и ее отдали в интернат. Он был особым – детей там даже кормили красной икрой, но никакой интернат не заменит домашний уют и чувство семьи.

Сама Жанна тоже начала испытывать женскую судьбу рано: в первый раз она вышла замуж в 18 лет, будучи студенткой ГИТИСа.

Это был балетмейстер Алексей Бакай. На пару свалилось множество испытаний: своего первого ребенка Жанна потеряла, затем лечилась в онкоклинике и услышала страшный диагноз: бесплодие.

Выдержать подобные испытания вместе пара не смогла и рассталась. Алексей уехал в США, но год спустя вернулся к Жанне. Однако она уже жила с другим мужчиной.

В отношениях с кинооператором Ильей Фрэзом, — сыном талантливого режиссера Ильи Фрэза — Жанна была около 18 лет.

В этом союзе, вопреки поставленному ранее диагнозу, у актрисы родились два сына — Потап и Ефим. Однако брак распался.

Жанна признается, что Илья прекрасно относился к ней, но она его полюбить по-настоящему так и не смогла.

Зато следующий мужчина актрисы — издатель по имени Дмитрий – стал той самой большой любовью, о которой мечтают миллионы женщин.

Этот роман продлился семь лет, но и с Дмитрием Жанну судьба развела.

Почему Эппле рассталась с ним? Действительно ли Илья Фрэз выгнал Жанну с детьми из дома?

Как вспоминает она первого мужа, и чем закончился ее тайный роман с Валерием Гаркалиным? И как живет актриса сейчас?

О перипетиях своей бурной жизни Жанна Эппле откровенно рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Источник: Вести



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