Голодец назначена на пост зампреда правления Сбербанка

Бывшего вице-премьера ПФ Ольгу Голодец назначили заместителем председателя правления Сбербанка. Об этом сама Голодец заявил ТАСС.
"Набсовет Сбербанка утвердил мое назначение", – сказала она.
Тем временем глава банка Герман Греф сообщил агентству, что назначение Голодец в Сбербанк должно пройти согласование в Центробанке РФ.
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