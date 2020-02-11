Голодец назначена на пост зампреда правления Сбербанка

Бывшего вице-премьера ПФ Ольгу Голодец назначили заместителем председателя правления Сбербанка. Об этом сама Голодец заявил ТАСС.

"Набсовет Сбербанка утвердил мое назначение", – сказала она.

Тем временем глава банка Герман Греф сообщил агентству, что назначение Голодец в Сбербанк должно пройти согласование в Центробанке РФ.

Источник: Вести

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