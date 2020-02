Йоханссон на «Оскаре» показала тату и бриллианты за $2,5 млн

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскаре» в ювелирных украшениях Forevermark x Anita Ko стоимостью $2,5 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

Йоханнсон надела серьги с бриллиантами и бриллиантовый браслет из 18-каратного белого золота.

Украшения дополнили платье Йоханссон от модного дома Oscar de la Renta. Платье было пошито специально для нее, и стоимость его не указывается. На странице бренда Oscar de la Renta в Instagram сообщается, что платье Йоханссон было расшито оловом.

«Номинантка на «Лучшую женскую роль» и «Лучшую женскую роль второго плана» Скарлетт Йоханссон ослепляет красную ковровую дорожку «Оскара» в оловянном платье с бахромой и атласной юбкой. Сложно составленный вручную корсет и юбка с разрезом представляют собой более 300 часов работы мастеров», — говорится в описании фото.

Снимки Йоханссон в этом образе разместило фотоагентство EPA.

На фото на оголенной спине актрисы видны татуировки.

На следующем снимке, на котором Йоханссон зпечатлена во время объятий с победительницей «Оскара» в категории «Лучшая роль второго плана» Лорой Дерн татуировки можно рассмотреть ближе. На спине Йоханссон вытатуирована ветка розы с цветами и шипами и ягненок.

Йоханссон не получила статуэтку «Оскар» и в категории «Лучшая женская роль» – в этом году приз достался Рене Зеллвегер. С полным списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

