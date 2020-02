Шарлиз Терон после церемонии «Оскар» пригласила гримера фильма «Скандал» к себе на ужин

Американская актриса Шарлиз Терон после церемонии награждения «Оскар» поужинала в неформальной обстановке с американским стилистом японского происхождения, обладателем премии «Оскар» за лучший грим и прически Кадзу Хиро. Черно-белое фото совместного ужина в гостиничном номере актриса и гример опубликовали на своих страницах в Twitter 10 февраля.

На фотографии Терон запечатлена лежащей на полурастеленной кровати в белом махровом халате. Кадзу Хиро держит в руках наполненную едой тарелку. На прикроватном столике стоят наполненные бокалы и трофей Хиро – золотая статуэтка «Оскар».

«Кадзу Хиро выиграл сегодня «Оскар», – написала актриса.

You guys, @kazustudios won an OSCAR tonight. * pic.twitter.com/fxhHd1T23s

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) February 10, 2020

«Ужин после «Оскара» с Шарлиз, – в свою очередь прокомментировал фото гример.

After Oscar dinner with Charlize. @charlizeafrica #oscars #oscars2020 #oscarwinner pic.twitter.com/1yW04qjVN7

— Kazu Hiro (@kazustudios) February 10, 2020

Накануне церемонии актриса опубликовала твит, назвав Хиро своим другом. «Восхищаясь его талантом скульптора», – призналась Терон.

Absolutely blown away by this guy’s work last night at the LA Art Show. If you have a chance to check it out in person this weekend, I 100% recommend it. His sculptures are just unreal to witness in person. Kazu, your talent is unbelievable and I’m so lucky to call you a friend! pic.twitter.com/RFOzZLvcXQ

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) February 6, 2020

Американский художник-гример японского происхождения Кадзу Хиро уже удостаивался «Оскара» в номинации «Лучший грим и прически» за работу в фильме «Темные времена» – он помогал режиссеру создать образ Уинстона Черчилля, роль которого исполнял Гэрри Олдман.

Кадзу Хиро родился в японском городе Кито в 1970 году. В подростковом возрасте Хиро увлекся созданием театрального грима. Художник некоторое время сотрудничал с режиссером Акира Куросавой. Хиро является автором новаторских стилий в сфере живописи, фотографии и скульптуры. Личную жизнь художник не афиширует.

Шарлиз Терон родилась в 1975 году в ЮАР. В 2007 году получила гражданство США, сохранив паспорт ЮАР. Актриса воспитывает двоих усыновленных детей. После разрыва отношений с актером Шоном Пенном в 2016 году Терон остается в статусе холостячки. Как и Кадзу Хиро, актриса проживает в Лос-Анджелесе.

Терон и Хиро познакомились на съемочной площадке фильма «Скандал», где Терон играла главную роль, а Кадзу Хиро работал над созданием образов. За свою работу художник был удостоен «Оскара».

