Законопроект о зарплате срочникам прошел второе чтение

Законопроект о зарплате срочникам прошел второе чтение

11.02.2020, 15:31, Новости дня

Законопроект о зарплате для солдат срочной службы прошел второе чтение в Государственной думе. Документ предполагает ежемесячное денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей, которое к тому же будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции, сообщает агентство ТАСС.

Помимо зарплаты, солдатам положены еще и надбавки. Так, например, за выполнение рискованных заданий в мирное время планируют доплачивать 1 тысячу рублей, за командование подразделением – 800 рублей, работа с важными данными, представляющими государственную тайну, оценивается в сумму от 200 до 500 рублей.

Стоит отметить, что эксперимент с зарплатой срочникам проводился Министерством обороны с 2012 года. В конце 2018 года он закончился, однако командование хочет сохранить выплаты, чтобы повысить престиж военной службы.

Источник: Вести



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